Şırnak'ta 'sahte para' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte banknot sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, 3 kişiyi belirledi. Şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda; 34 bin 800 liralık sahte banknot, 2 kalaşnikof, 8 şarjör, 218 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait 14 fişek, 82 gram esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.