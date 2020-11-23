23.11.2020 - 12:00 | | DHA
Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
Şırnak'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik 16- 22 Kasım tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli etkin pişmanlık yasasından yararlanarak, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyorTürkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.