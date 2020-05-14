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14.05.2020 - 20:30 | | DHA

Şırnak'ta terör örgütüne darbe devam ediyor

İçişleri BakanlığıŞırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde, dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Şırnak'ta terör örgütüne darbe devam ediyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca, Şırnak kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda; 1 roketatar, 1 makineli tüfek, 4 piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 2 EYP düzeneği, 14 el bombası ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Şırnakta terör örgütüne darbe devam ediyor

 

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