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21.01.2021 - 12:52 | | DHA

Sırtından vurulup, öldürüldü! Katil 13 yaşındaki üvey torun çıktı

İzmir'de eşiyle sokakta yürüdüğü sırada sırtından vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kaya'nın 13 yaşındaki üvey torunu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan S.K.'nin anne-babasının boşanma aşamasında olduğu, anneannesi ve öldürdüğü üvey dedesi ile problemler yaşadığı öne sürüldü.

Sırtından vurulup, öldürüldü! Katil 13 yaşındaki üvey torun çıktı

İzmir'de Eşiyle, dün saat 21.00 sıralarında, Fatih Mahallesi 405 Sokak'ta yürüyen Mustafa Kaya, sırtına isabet eden bir mermi ile yaralanıp, yere yığıldı. Eşinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'yı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sırtındaki mermi çıkarılan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın ölümü üzerine, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kaya'nın bulunduğu sokaktaki vatandaşların ifadesine başvurdu. Soruşturmada, Kaya'yı sırtından vuranın üvey torunu 13 yaşındaki S.K., olduğu belirlendi. S.K., yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

S.K.'nin anne-babasının boşanma aşamasında olduğu, babasının yanında kaldığı, anneannesi ve üvey dedesi ile bir süredir sorunlar yaşadığı öne sürüldü. S.K.'nin boşanma aşamasındaki annesinin de ailesiyle yaşadığı öğrenildi. S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Mustafa Kaya'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



 

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