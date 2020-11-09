MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sisal Şans 3 ayda 619 milyon 690 bin 240 lira kazandırdı
ABONE OL
09.11.2020 - 16:12 | | DHA

Sisal Şans 3 ayda 619 milyon 690 bin 240 lira kazandırdı

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos’ta faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, 1 Ağustos ile 31 Ekim tarihleri arasında toplam 619 milyon 690 bin 240 TL kazandırdı.

Sisal Şans 3 ayda 619 milyon 690 bin 240 lira kazandırdı

Türkiye’nin en köklü markalarından Milli Piyango’nun ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandıran Sisal Şans, farklı bir şans oyunları deneyimini yaşatmayı sürdürüyor.

T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, kazandırmaya devam ediyor.

Üç ayda dağıtılan toplam ikramiye miktarı 600 milyon TL’yi aştı

Sisal Şans, 1 Ağustos ile 31 Ekim tarihleri arasında:

- Kazı Kazan’da 312 milyon 409 bin 155 TL,

- Süper Loto’da 106 milyon 383 bin 816 TL,

- Sayısal Loto’da 132 milyon 151 bin 344 TL,

- On Numara’da 27 milyon 687 bin 37 TL,

- Şans Topu’nda 28 milyon 382 bin 142 TL,

- Milli Piyango’da 12 milyon 676 bin 746 TL ikramiye dağıttı.

1 Ağustos -30 Eylül tarihleri arasında toplamda 377 milyon 985 bin 147 TL kazandıran SisalŞans’ın Ekim ayı ile birlikte dağıttığı toplam ikramiye tutarı 619 milyon 690 bin 240 TL’ye ulaştı. Ekim ayının en büyük ikramiyesi Şans Topu’nda İzmir Bayraklı’da 1 kişiye çıkan 2 milyon 605 bin 732 TL oldu. 

Sisal Şans 3 ayda 619 milyon 690 bin 240 lira kazandırdı

    Ermenistan'da hükümet binası basıldıDağlık Karabağ’da, Ermenistan’ın savaşı kaybettiğinin ilanının ardından Erivan’da bazı gruplar hükümet binasını bastı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da hareketli gece! Yakalandılar

    İstanbul'da hareketli gece! Yakalandılar

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

    ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

    ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

    İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

    İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet