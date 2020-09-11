Sisal Şans Ağustos’ta 199 milyon 300 bin TL kazandırdı

Türkiye’nin en köklü markalarından Milli Piyango’nun ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandıran Sisal Şans, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı, yepyeni bir dönem başlattı.

T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı.

Ağustos ayında dağıtılan toplam ikramiye miktarı 199 milyon lirayı aştı

Sisal Şans Ağustos ayında:

- Kazı Kazan’da 76 milyon 422 bin 869 TL,

- Süper Loto’da 54 milyon 579 bin 880 TL,

- Sayısal Loto’da 46 milyon 179 bin 108 TL,

- On Numara’da 9 milyon 101 bin 643 TL,

- Şans Topu’nda 8 milyon 345 bin 828 TL,

- Milli Piyango’da 4 milyon 726 bin 213 TL ikramiye dağıttı.

Ağustos ayının en büyük ikramiyesi Süper Loto’dan Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki 1 kişiye çıkan 32 milyon 364 bin 752 TLoldu.

“Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız” sloganıyla, faaliyetlerine devam eden Sisal Şans,kazandırmaya devam edecek.