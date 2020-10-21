MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sisal Şans'tan açıklama
ABONE OL
21.10.2020 - 16:50 |

Sisal Şans'tan açıklama

Sisal Şans, 28 Eylül’deki On Numara çekilişiyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialar için yazılı açıklamada bulundu.

Sisal Şans'tan açıklama

Sisal Şans’tan yapılan açıklama şöyle:

"28 Eylül 2020 tarihli On Numara çekilişinde “8” ve “32” numaralarının ekranda yer almayan bir ses tarafından fısıldandığı iddia edilmiş ve iddiaya konu olan video çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşılmıştır. Bahsi geçen video üzerinde kesintiler yapılmış olup tekrarlayan yanıltıcı alt yazılar ile kamuoyu nezdinde çekilişlerde şaibe yapıldığı algısı yaratılmaktadır.

Bir süredir hakkımızda çıkartılan, sebebini anlayamadığımız haberleri takiben yaşanan son gelişme üzerine zorunlu bir açıklama yapmak durumunda kalan kurumumuz; videoda duyulan sesin, sunucumuzun kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine “ses, müzik” uyarısıyla bilgi vermekte olduğunu açıklamış ve bu durumun her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biri olduğunu belirtmiştir.

Tüm soru işaretlerinin ortadan kaldırılması adına ilgili video T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı’na gönderilmiş ve içerik, ses analizi konusunda alanında uzman bir ekip tarafından detaylı olarak incelenmiştir.

Bilirkişi statüsünde olan T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı’nın 21 Ekim tarihli raporunun detayında da görülebileceği gibi iddia edilenin aksine videoda duyulan sesin “8, 32” değil “ses, müzik” olduğu resmi ve bağımsız olarak da kanıtlanmış bulunmaktadır. Böylece söz konusu videonun asılsızlığı da konunun uzmanları tarafından tescillenmiştir.

Sisal Şans, Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısıyla oyunseverlere heyecanlı, eğlenceli ve şeffaflıktan ödün vermeyen teknolojik bir şans oyunları dünyası sunmaya devam edecektir.

Faaliyetlerimiz sonucunda elde edilen gelirden çıkan değerin ülkemize kalması ve bu değerin operasyona başladığımız günden beri katlanarak artması yaptığımızın işin önemini ortaya koyuyor. Sosyal sorumluluk alanında ülkemize büyük katkılar sağlayan Milli Piyango markasına yatırım yapmayı sürdürerek, Türkiye ekonomisine ve toplumuna katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Bilginize sunarız

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yat. A.Ş"

Sisal Şanstan açıklama

Sisal Şanstan açıklama

Sisal Şanstan açıklama

    İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Garnica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hergueta Garnica, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kaçak kazıya jandarmadan dronla suçüstü

    Kaçak kazıya jandarmadan dronla suçüstü

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    Sisal Şans'tan açıklama

    Sisal Şans'tan açıklama

    Sıradaki Haber