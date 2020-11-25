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25.11.2020 - 09:26 | | DHA

Şişli'de dehşet anları! Markete gelen hırsızlar taksicilere silah çekti

İstanbul Şişli’de minibüs ile bir markete gelen silahlı ve maskeli şüpheliler marketin camını kırarak yaklaşık 15 bin liralık sigara çaldı. Hırsızlar dışarıda kendilerini durdurmaya çalışan taksicilere silah doğrulttuktan sonra geldikleri minibüsle kaçtı.

Şişli'de dehşet anları! Markete gelen hırsızlar taksicilere silah çekti

Olay, Şişli 19 Mayıs Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beyaz bir minibüs ile markete gelen silahlı ve maskeli 4 kişi marketin camını kırdı. Markete giren iki şüpheli, sigara raflarını boşaltarak minibüse yükledi.

Yaklaşık 15 bin liralık sigarayı alan hırsızlar dışarıdaki taksicilere silah çekerek olay yerinden kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler çevrede inceleme yaptı.

Güvenlik kameralarını izleyen polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

 

Cinsel ilişki tartışması kanlı bitti! 'Hayır' deyince...Bursa’da, İsmail I. (55) eğlenmek için çiftlik evine gittiği sevgilisi Zehra Y.'yi (43), cinsel ilişki teklifini kabul etmeyince çıkan tartışmanın ardından tabanca ile sağ ayağından vurdu. Yaralanan Zehra Y., yaşanan arbede sırasında alkolün de etkisinde olan sevgilisinin elinden aldığı tabanca ile İsmail I.'yı başından vurarak öldürdü. Hastanede tedaviye alınan Zehra Y.'nin polise verdiği ilk ifadesinde "Beni ilişkiye zorladı. 'Hayır' deyince silahıyla beni ayağımdan vurdu. Alkollü olmasından yararlandım silahını elinden alıp onu vurdum." dediği öğrenildi.
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