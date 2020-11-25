Şişli'de dehşet anları! Markete gelen hırsızlar taksicilere silah çekti

Olay, Şişli 19 Mayıs Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beyaz bir minibüs ile markete gelen silahlı ve maskeli 4 kişi marketin camını kırdı. Markete giren iki şüpheli, sigara raflarını boşaltarak minibüse yükledi.

Yaklaşık 15 bin liralık sigarayı alan hırsızlar dışarıdaki taksicilere silah çekerek olay yerinden kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler çevrede inceleme yaptı.

Güvenlik kameralarını izleyen polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.