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18.01.2021 - 12:34 | | AA

Site sakinleri şaşkına döndü! Hırsızlar bahçe kapısını 10 saniyede çaldı

Konya'da bir siteye gelen hırsızlar bahçe kapısı çaldı. Site sakinleri şaşkınlıkla tedirginliği bir arada yaşarken hırsızlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Site sakinleri şaşkına döndü! Hırsızlar bahçe kapısını 10 saniyede çaldı

Işıklar Mahallesi İğneci Sokak'ta 16 Ocak akşam saatlerinde üç tekerli  motorlu araçla gelen iki şüpheliden biri, Serdar Sitesi'nin bahçe kapısını  saniyeler içinde yerinden söktü.

Tek parça demir kapıyı araca yükleyen şüpheli hızla uzaklaştı.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlığa ilişkin  görüntülerde zanlıların soğukkanlı ve doğal davranışları dikkati çekti.

"EVE GELDİM, BİR BAKTIM, KAPI YOK"

Site yöneticisi Hüseyin Berber, kapının çalınmasını fark etmeleriyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Site sakinlerinin de tedirginlik yaşadığını belirten Berber, "Komşu aradı, 'Kapı yok.' dedi. Eve geldim, bir baktım, kapı yok. Tek parça kapı. 10 saniyede alıp götürmüşler. Üzülecek halimize güldük. Bu civarda 3 apartman kapısı  daha çalınmış. Çevredeki kameraların kayıtlarını inceledik. Kapıyı söküp 10  saniye içinde üç tekerli araca yükleyip uzaklaşmaları bir oluyor." diye konuştu.

MOTOSİKLETİ ÇALAMAYINCA AKÜSÜNÜ GÖTÜRMÜŞLER

Berber, son dönemde mahalledeki hırsızlık vakalarının artması üzerine  polise başvurduklarını kaydederek, "Daha önce de bahçede motosikletin kilidini  açamayınca aküsünü çaldılar. Bu durumlardan bayağı sıkıntılıyız. Önceki gün de  suç duyurusunda bulunduk. Tek parça kapıyı ne yapacaklar henüz çözmüş değiliz.  Kapının çalınması şaşkınlık verecek bir olay." ifadelerini kullandı.

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