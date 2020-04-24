Sitelere ‘toplu iftar ve namaz’ uyarısı

Sağlık Bakanlığı, kovid-19’a karşı Ramazan’da alınması gereken tedbirleri açıkladı. Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanların hekimlerine danışarak karar vermesini isteyen bakanlık, orucun kovid-19 enfeksiyonu riskini artırdığına ilişkin yapılmış çalışma olmadığını belirtti. Bakanlık, “Çok sayıda insanın bir araya gelmesi ve sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle” türbe ziyaretlerinin yapılmamasını isterken, Ramazan için sosyal medya desteğiyle etkinlikler gerçekleştirilebileceğine işaret etti.

‘Olumsuz etkiler’

Bakanlık, “İftar çadırları ve iftar organizasyonları gerçekleştirilmemeli. Bunlar yerine önceden hijyen kurallarına uygun paketlenmiş gıdalar/porsiyon yemekler evlere dağıtılabilir. Akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalı” uyarılarında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, ramazan ayında insanlar arasındaki iletişim ve temasın daha fazla olduğunu, bu durumunun da Kovid-19 salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceğini belirterek, uyarılarda bulundu. Bu ayda dini vazifelerin yerine getirilmesinde sağlığın korunması adına dikkat edilmesi gereken bazı tedbirler bulunduğunu hatırlatan bakanlık, “Ramazan ayında alınması gereken tedbirler” başlıklı uyarısında şunları kaydetti:

Hekime danışın

Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli. Oruç tutmanın kovid-19 enfeksiyonu riskini artırdığı ile ilgili yapılmış çalışma yoktur. Kovid-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi oruç tutmak için hekimlerine danışmalı.

Evlere dağıtılabilir

Çok sayıda insanın bir araya gelmesi ve sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle Ramazan ayında yapılan etkinlikler, eğlence ile fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretleri yapılmamalı. Bu konuda televizyon ve sosyal medya desteğiyle faaliyet yapılabilir.

İftar çadırları ve iftar organizasyonları gerçekleştirilmemeli. Bunlar yerine önceden hijyen kurallarına uygun olarak paketlenmiş gıdalar/porsiyon yemekler evlere dağıtılabilir. Bu dağıtımın organizasyonunda sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutulmalı.

Dağıtımda görev alacak kişilerin el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında önceden bilgilendirilmeleri ve kullanacakları maske, el antiseptiği gibi malzemelerin sağlanması gerekmekte. Ateş, öksürük, nefes darlığı olanlar yardım çalışmalarına alınmamalı. Dağıtım görevlileri yardımları hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.

Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalı.

EVLERDE YAPIN

Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalıdır. Bu faaliyetler için televizyon, radyo, dijital ve sosyal medya gibi platformları kullanarak sanal alternatifler oluşturulabilir. Ev, apartman, bahçe, site ya da mahalle gibi yerlerde toplu ibadetler kesinlikle yapılmamalı.

İbadetler sırasında kullanılan seccade, tesbih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi ve herkesin kendisine ait malzemeyi kullanması gerekmekte.

Pide alırken mesafeni koru

Ramazan ayı boyunca yapılacak zekât, sadaka, fitre, bağış gibi her türlü ayni ve nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metre aralıkla durulmalı.

Çamlıca Camii mahyalarla süslendi

Ramazanın gelmesiyle camiler de çeşitli mahyalarla süslendi. Çamlıca Camii’nin minareleri arasına da “Evde kal Türkiye’m”, “Namaz dinin değeridir” gibi mahyalar yazıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle de mahyalara Türk bayrağı yansıtıldı.