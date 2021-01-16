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16.01.2021 - 02:42 | | AA

Sivas-Erzincan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı

Sivas-Erzincan kara yolunda etkili olan kar yağışı ve buzlanma, 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde ağır tonajlı araçların sürücülerine zor anlar yaşattı.

Sivas-Erzincan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.

Sivas-Erzincan kara yolundaki 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde, kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma meydana geldi.

Ağır tonajlı araçların ilerlemekte zorlandığı kara yolunda, rampayı çıkamayan 3 aracın yardımına karayolları ve emniyet ekipleri koştu.

Sivas-Erzincan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı


Araçlar, geçidin yüksek kesimlerinde karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından rampayı çıkarak yoluna devam etti.

Kar temizleme çalışmalarına devam ettiği bölgede, polis ekipleri kontrol noktalarında sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıyor.

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
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