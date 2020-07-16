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16.07.2020 - 10:33 | | DHA

Sivas'a şehit acısı düştü: Ağlamayın, o gülümseyerek gitti!

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Hareket polisi Muhammed Demir'in (31) acı haberi, memleketi Sivas'taki ailesine ulaştı.

Sivas'a şehit acısı düştü: Ağlamayın, o gülümseyerek gitti!

Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi Muhammed Demir'in (31) Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehidin cenazesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü üyeleri, ailesi ve yakınları karşıladı.

Şehidin cenazesi polis mangası tarafından askeri uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Dilber ve babası İbrahim Demir ayakta durmakta güçlük çekerken, acılı aileyi yetkililer teselli etti. Şehidin eşi Hilal ve 2 yaşındaki kızı Azra Demir de aynı uçakla geldi.

Sivasa şehit acısı düştü: Ağlamayın, o gülümseyerek gitti

'AĞLAMAYIN, O GÜLÜMSEYEREK GİTTİ"

Şehit eşinin fotoğrafına sarılan Hilal Demir, "Ağlamayın size Muhammed'i getirdim. O gülümseyerek gitti. Arkadaşı dedi bana 'gülmüş'. Ağlamayın, sevindirmeyin o alçakları" diyerek gözyaşı döktü.

Sivasa şehit acısı düştü: Ağlamayın, o gülümseyerek gitti

Şehidin kızı minik Azra'nın ise olan bitenden habersiz şekilde babasının mesai arkadaşının omuzuna yattığı görüldü. Şehidin cenazesi, havaalanındaki karşılamanın ardından konvoy eşliğinde kent merkezine getirilerek Numune Hastanesi'nin morguna kondu. Şehit polis memuru Muhammed Demir’in cenazesi, bugün akşam saatlerinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Sivasa şehit acısı düştü: Ağlamayın, o gülümseyerek gitti

Rize'de heyelan anı kameradaRize'nin Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin yaşadığı panik, kameralarca kaydedildi.
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