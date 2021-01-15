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15.01.2021 - 09:27 | | DHA

'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği

Sivas'ın göz bebeği Altınkale, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Sarı renkli travertenlerle oluşturulan Altınkale, görünümü ile sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte görsel güzellik sundu.

'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği

Sivas Valiliği tarafından kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenlerinin bir benzeri olarak hazırlanan Altınkale'de, kar yağışı ile birlikte güzel manzara ortaya çıktı. Pamukkale'nin aksine kükürtten gelen sarı renk nedeniyle 'Altınkale' olarak isimlendirilen alanın etrafı, beyaz örtüyle kaplandı. Travertenlerin bir kısmı da beyaza büründü. Sarı ve beyaz rengiyle ilgi çeken Altınkale, dronla havadan görüntülendi. Sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte ortaya çıkan manzara ise dikkat çekti. 

İstanbullular güne karla başladıİstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinde beri etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinden itibaren kara çevirdi. Lapa lapa yağan kar, yüksek yerlerde 5 santimetreye kadar yükseldi, üst geçitlerin üstü beyaza büründü.
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