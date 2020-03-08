Süper Lig'in 25. haftasında ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bir maç: Sivasspor - Galatasaray... Her iki takım da şampiyonluk yarışında ağır bir yara almamak için bu maçtan galip gelmek zorunda... Taraftar maçı heyecanla beklerken bir yandan da Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetirken mücadele beIN SPORTS HD1 kanalından canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER...

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

GALATASARAY'DA HEDEF 9’DA 9

Süper Lig’deki son 9 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe’ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’ni mağlup etti.

Galatasaray, ligde galip geldiği son 8 maçında 24 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

SAKAT VE CEZALI YOK

Galatasaray’da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların 23. haftada Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanan Mario Lemina, tedavisinin tamamlanmasıyla hafta içinde takımla çalıştı. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Younes Belhanda ise geçen haftaki Gençlerbirliği maçında cezasını çekti.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarın sarı kart görmeleri durumunda, 26. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.