04.08.2020 - 20:39 | | DHA
Sivas'ta 2 köy ve 1 mahalleye corona virüs karantinası
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 2 köy ve 1 mahalle sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyonunun sağlanması amacıyla Yıldızeli ilçesine bağlı Ortaklar köyü, Navruz Yaylası köyü ve Merkez Reşadiye Mahallesi karantinaya alınmıştır. Köye ve mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.
Kent genelinde karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 11'e yükseldi.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (4 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu. Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu. Bakan Koca yeni hasta sayısında yaşanan artışa dikkat çekti.