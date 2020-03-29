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29.03.2020 - 17:40 | | DHA

Sivas'ta 5 köyde corona virüs karantinası

Sivas'ta 5 köy, corona virüs nedeniyle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Sivas'ta 5 köyde corona virüs karantinası

Corona virüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı, Dilekli ile Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köyleri karantina altına alındı. İkinci bir emre kadar köylere giriş-çıkışlar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığımız için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı corona virüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

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