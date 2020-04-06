06.04.2020 - 16:32 | | İHA
Sivas’ta 9 yerleşim yeri karantinaya alındı!
Sivas’ta corona virüs tedbirleri kapsamında 9 yerleşim yeni karantinaya alındı.
Sivas Valiliği Pandemi Kurulu, corona virüs tedbirleri kapsamında 9 yerleşim yerinin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Sivas valiliğinden yapılan açıklamada, Koyulhisar ilçesine bağlı Bahçe ve Sütlüce köyleri ile Güzelyurt Köyü Merkez Mahallesi, Suşehri ilçesine bağlı Çitlice köyü Aşağı Mahallesi, Zara ilçesine bağlı Korkut Merkez Mahallesi, Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan mezralarının karantinaya alındığı duyuruldu.
Son kararla Sivas’ta karantina altına alınan yerleşim yeri sayısı 19 oldu.
Caminin avlusunda firma için izinsiz İnstagram çekimine polis müdahalesiCorona virüs tehdidi nedeniyle vakit namazları ve cuma namazlarının cemaat ile kılınmadığı Avcılar’daki Merkez Ulu Camii’nin arkasındaki gözden uzak arka avlusundaki küçük bölümde İnstagram hesabı için modellik yapan ve bunu görüntüleyen kız kardeşi, polis tarafından uzaklaştı.