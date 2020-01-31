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31.01.2020 - 10:11 | | DHA

Sivas'ta buz kesti! 662 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas’ta, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından 662 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Sivas'ta buz kesti! 662 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hava sıcaklığının eski 2 dereceye düştüğü Sivas'ta, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Kar nedeniyle köy ve mezradan oluşan 662 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına başladı.

Sivas- Erzincan karayolunda ise kar ve tipinin etkili olması nedeni ile yol kontrollü olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

 

 

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