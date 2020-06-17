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17.06.2020 - 12:26 | | DHA

Sivas'ta 'camide görüldü' iddiası harekete geçirdi! 2 gün kapandı

Son dakika haberi... Sivas'taki Ensar Cami, kene ilaçlaması yapılıp, 2 gün süreyle ibadete kapatıldı.

Sivas'ta 'camide görüldü' iddiası harekete geçirdi! 2 gün kapandı

Tuzlugöl Mahallesi'ndeki Ensar Camii'nin bahçesinde iddiaya göre, kene görüldü. İhbar üzerine cami ve bahçesi, Sivas Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlandı. 2 gün de ibadete kapatıldı. Caminin kapısına, "Değerli cemaatimiz. Camimizin içi ve bahçesinde kene ilaçlaması yapılmıştır. Bu sebeple tedbir amaçlı cuma gününe kadar namazlarımızı diğer camilerde kılalım. Camimiz cuma günü ibadete açılacaktır" yazısı asıldı.

'HERHANGİ BİR SIKINTI YOK'

İl Müftü Vekili Ünal Tan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle cami bahçelerinde namaz kılındığını hatırlatarak, "İl genelinde keneyle ilgili tedbir amaçlı ilaçlama yapmayı düşündük. İlaç siparişlerimizi verdik ama bazı arkadaşlarımız kendiliğinden ilaçlamaya başlamış. Genel anlamda tüm haşerelere karşı alınan tedbir. Genel olarak yaptık. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

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