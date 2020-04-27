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27.04.2020 - 17:47 | | DHA

Sivas'ta coronadan taburcu olanların sayısı 111'e yükseldi!

Sivas’ta, bugüne kadar corona virüs tedavisi tamamlanan 111 kişi taburcu edildi. 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ş.G. (79) ise, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı.

Sivas'ta coronadan taburcu olanların sayısı 111'e yükseldi!

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından corona virüs nedeniyle bugüne kadar 111 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı. Vali Ayhan, "Aldığımız tedbirler, gösterdiğiniz hassasiyet tabloya yansıyor. Sağlıkçılarımızın yoğun gayreti neticesinde, bugün itibarıyla 111'inci hastamızı taburcu ettik. Böylece taburcu edilen hasta sayımız, tedavi edilen hasta sayımızı geçti" dedi.

Öte yandan 12 Nisan'da corona virüs teşhisi konulan ve 10 gündür Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde yoğun bakımda tedavi gören Ş.G., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan servise alındı. Ş.G.’nin eşi ve oğlunun da corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

 

 

 

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