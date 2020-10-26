26.10.2020 - 11:25 | | İHA
Sivas’ta feci kaza! 3 kişi ölümden döndü
Sivas’ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz günlerde Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana geldi. K.M. idaresindeki 52 KB 414 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjden karşı şeride geçti. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.