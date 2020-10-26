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26.10.2020 - 11:25 | | İHA

Sivas’ta feci kaza! 3 kişi ölümden döndü

Sivas’ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas’ta feci kaza! 3 kişi ölümden döndü

Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz günlerde Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana geldi. K.M. idaresindeki 52 KB 414 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjden karşı şeride geçti. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TOGG'dan yerli otomobil ile ilgili flaş açıklamaTürkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter sayfasından batarya paylaşımında bulundu.
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