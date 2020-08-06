06.08.2020 - 17:19 | | DHA
Sivas’ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Sivas’ta, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler dahil 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Sivas- Erzincan yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Akıncı (42) yönetimindeki 34 ACV 293 plakalı otomobil ile Ali Irmak'ın (55) kullandığı 34 AK 4319 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe Irmak, Şerif Mert Atakul, Kevser Çiçek ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar, Sivas Belediyesi itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı, ambulanslarla Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi yarın açılıyor2017 yılında Sivas Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle kentteki Yukarı Tekke Mezarlığı içine yapımına başlanan ay yıldız şeklindeki cami tamamlandı. 7 bin metrekare alana kurulan ve yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği ay yıldızlı cami içerisinde bulunan Allah lafızlı avizesiyle de dikkat çekiyor. Taziye bölümleri, kapalı otopark ve sosyal alanların da bulunduğu cami Ramazan ayında açılması planlanmıştı. Fakat dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cami ibadete açılamamıştı. Normalleşme süreciyle birlikte ay yıldızlı cami yarın düzenlenen törenle Cuma namazıyla birlikte açılacağı bildirildi.