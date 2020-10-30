MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL
30.10.2020 - 22:08 | | AA

Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mustafa Şahin (47) yönetimindeki 52 DL 686 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli kavşağında, Ünsal Güldemir'in (35) kullandığı 55 LN 789 plakalı otomobille çarpıştı.

Şahin'in kullandığı otomobilde bulunan Ercan Saku olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Şenol (35), Arzu ve Kumsal (3) Saku yaralandı.

Kentteki hastanele kaldırılan yaralılardan Kumsal Saku da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivasta feci kaza Ölü ve yaralılar var


Yaralılardan Arzu Saku'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"Abi sen gitme!"Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra enkaz altında kalan bir çocuk ile onu kurtarmaya çalışan vatandaşın diyaloğu yürekleri dağladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'deki depremde en dikkat çeken bina!

İzmir'deki depremde en dikkat çeken bina!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

On Numara çekiliş sonuçları -30 Ekim! On Numara sonuçları sorgulama sayfası...

On Numara çekiliş sonuçları -30 Ekim! On Numara sonuçları sorgulama sayfası...

Sıradaki Haber