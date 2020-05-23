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23.05.2020 - 12:31 | | DHA

Sivas'ta hava sıcaklığı bir günde 17 derece düştü

Sivas'ta dün gün içinde 24 derece ölçülen hava sıcaklığı bugün 7 dereceye kadar düştü.

Sivas'ta hava sıcaklığı bir günde 17 derece düştü

Sivas'ta son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı. Dün gün içerisinde 24 derece ölçülen kentte, akşam yağışlı hava etkili oldu. Kentte, bu sabah termometreler 7 dereceyi gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişilerin, dışarıya kışlık kıyafetleriyle çıktıkları görüldü.

Meteoroloji verilerine göre kentte Ramazan Bayramı'nın ilk 2 gününde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin altında 9 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Bayramın 3'üncü gününden ise sonra ise sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

 

İstanbul'da sağanak yağış etkili olduİstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur dışarı çıkmak zorunda olanları hazırlıksız yakaladı. İşe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı.
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