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31.07.2020 - 17:13 | | AA

Sivas'ta öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Sivas'ta bir kişi tarafından silahla öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi.

Sivas'ta öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Otopsi işlemleri tamamlanan Turgut (65), eşi Döndü (61), çocukları Sertan ve gelinleri Beyza Kandur'un cenazeleri Yukarı Tekke Mezarlığı'na getirildi.

Düzenlenen törenin ardından 4 kişinin cenazesi, toprağa verildi.

Cenaze törenine Kandur ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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OLAY

Sivas'ta dün meydana gelen olayda D.D. (43), evlenme teklifini reddeden G.G'nin (40) Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'nde yaşayan ailesininin evine giderek, babası Turgut, annesi Döndü, kardeşi Sertan ve kardeşinin eşi Beyza Kandur'u tabanca ile öldürmüştü. Olaydan sonra kaçan, sırtından ve kolundan bıçakla yaralanan D.D, polis ekiplerince Yakupoğlan köyünde yakalanmıştı.

Sivasta öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi

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