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09.08.2020 - 15:40 | | DHA

Sivas'ta otomobil, tarlaya devrildi! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Gürün ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak, tarlaya savruldu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Sivas'ta otomobil, tarlaya devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, öğle saatlerinde, Sivas- Malatya yolu Konakpınar mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Malatya yönüne giden Selami Demir (37) yönetimindeki 58 BZ 891 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya savruldu. Kazada otomobilde bulunan Sema Kaçmaz (37) yaşamını yitirdi; sürücü Selami Demir ile Zehra Demir, Zeynep Hatip ve Eşref Hatip ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradan da Sivas merkezindeki hastanelere sevk edildi. Eşref Hatip'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Konya'da doğal gaz patlamasıGelen bir son dakika haberine göre, Konya'da, bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Öte yandan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Şu anda ölü veya yaralı gözükmüyor" açıklamasında bulundu.
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