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04.07.2020 - 22:03 | | AA

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Mehmet Kaya (48) yönetimindeki 60 ZP 045 plakalı otomobil ile Murat Tike (24) idaresindeki 58 DC 887 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Tokat yol ayrımı kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Kaya ile aracında bulunan Muharrem Derin (46) olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer araç sürücüsü Tike ile otomobilinde bulunan Emine Şimşek (21) ağır yaralandı.

Sivasta otomobiller çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Yaralılar Numune hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaya ve Derin'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Mardin Derik'te patlayıcı ele geçirildiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de jandarma ekiplerine teşekkür etti ve "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi." ifadelerini kullandı.
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