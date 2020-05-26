Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı

Akdeğirmen Mahallesi Dispanser Sokak'ta boş arsada park halinde bulunan ve sahibi henüz öğrenilemeyen 06 AGD 54 plakalı kamyonette yangın çıktı.
Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yanan kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldıHer yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla günlük 100 bin aracın geçtiği 43 ilin geçiş güzergahı olarak nitelendirilen Kırıkkale’de kısıtlama dolayısıyla geçiş sayısı 3 bine kadar düştü. Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.