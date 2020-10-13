Siverek’te 72 kilo esrar ele geçirildi! 1 kişi tutuklandı

Alınan bilgilere göre Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe girişinde kurulan polis noktasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kamyonun ün kupasında gizlenmiş 72 kilo esrar ele geçirildi. Emniyet güçleri esrarla bağlantısı bulunan kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.