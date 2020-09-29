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29.09.2020 - 14:35 | | İHA

Siverek’te son bir yılda 102 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde son bir yılda uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 102 kişi tutuklandı.

Siverek’te son bir yılda 102 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesi çalışmaları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adres ve kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda 567 kilo 889 gram kubar esrar, 80 kilo 200 gram toz esrar, 2 kilo 680 gram plakalar halinde esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 1 kilo 730 gram kokain, 2 kilo 665 gram eroin ile 3 kilo 608 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 542 çeşitli uyuşturucu hap ele geçilirken konuyla ilgili olduğu iddiasıyla 211 kişi gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 102'si uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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