Siyah - beyaz kadın hareketi

Son yıllarda hem dünyada kadınlara yönelik şiddet her geçen gün artıyor. İstanbul Sözleşmesi’nin de tartışmaya açıldığı bugünlerde kadınlar şiddet, taciz ve eşitsizliğe karşı seslerini yükseltiyor.

Bu kapsamda önceki gün dünyada başlatılan ve kadınların dayanışma mesajları ile farkındalık oluşturmaya çalıştığı “Challenge Accepted” (meydan okuma kabul edildi) akımı başlatıldı. Akıma katılan kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak, #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketleriyle dayanışma mesajları yayınlıyor. Ayrıca fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafın altına kadın arkadaşını da etiketleyerek, meydan okumaya davet ediyor. Etiketlenen kişi de hem siyah - beyaz fotoğrafını paylaşıyor, hem başka kadın arkadaşlarını etiketliyor.

Erkeklere çağrı

Kadınlara yönelik şiddeti önleyici, kadınları birleştirici dayanışma mesajlarının verildiği akıma Türkiye’den de yüzlerce kadın katıldı. Farkındalık oluşturmaya çalışan kadınlardan Ebru Şalcıoğlu, “Cinsiyet eşitliği için, insan hakları için #challengeaccepted - Haydi bakalım erkekler, bakalım cesaret edebilecek misiniz?” diye yazdı. Gamze Sağıroğlu ise, “Kadına sosyal hayatında ve aile içinde uygulanan şiddetin son bulmasını istiyoruz” dedi.

Ünlü isimler paylaştı

Harekete çok sayıda ünlü kadın isimler de destek verdi. Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak arkadaşlarını akıma davet etti. Gülben Ergen, Seda Sayan’ın meydan okumasını kabul ederek, “Güzel ve güçlü dostum Seda Sayan bana meydan okumuş. Seve seve kabul ediyorum. Kadının kadına şiddeti değil, kız kardeşliği, dostluğu için Hazal Kaya’ya meydan okuyorum” diye fotoğrafını paylaştı. Şahan Gökbakar’ın eşi oyuncu Selin Gökbakar da “İlk siyah-beyaz fotoğrafım da şurda dursun #challengeaccepted” diye yazdı. Şarkıcı Ayşe Özyılmazel, “Biz beraber güçlüyüz. ‘Kadın kadının kurdudur’ sözü çürüsün, bir daha kullanılmasın artık. Meydan okumaları kabul ediyor, güçlü, kendini seven, çalışkan, sahip olduğu değerlerin farkında, hayata güzel bakan, yazan, üreten şahane kadınlara bu meydan okumaya davet ediyorum” diyerek arkadaşlarını etiketledi.