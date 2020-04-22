‘Siz evinizde kalın biz yanınızdayız’

Koronavirüs salgınında yüksek risk grubunda yer alan diyabet hastaları için destek hattı kuruldu. Evlerinden çıkamayan ve karantina altında olan diyabet hastaları bu süreçte uzmanlara, diyabet riskinde hangi kategoride bulunduklarını, beslenme düzenlerini nasıl sağlayacaklarını, kan-şeker ölçümü ile diyabetin kontrolünü nasıl sağlayacaklarını soruyor.

Koronavirüs salgınında durumu ağırlaşan veya hayatını kaybeden kişilerin büyük bir kısmını en az bir kronik hastalığı ve üstü hastalıkları olan insanlar oluşturuyor.

Türkiye’de de 12 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren diyabet hastalığı da, Kovid-19 salgınına karşı en yüksek risk taşıyan üç hastalıktan biri.

Salgın döneminde evinden çıkamayan ve sorun yaşayan diyabet hastalarının imdadına ise Türkiye Diyabet Vakfı yetişti. Diyabet Vakfı, salgın sürecinde vatandaşların evinden ayrılmadan diyabeti daha iyi yönetmesi için “Siz Evde Kalın, Biz Yanınızdayız-Diyabet Destek Hattı” oluşturdu. Alanında uzman 60’ın üzerinde endokrinoloji ve metabolizma uzmanı, beslenme uzmanı ve uzman diyabet hemşiresi gönüllü olarak destek grubunda görev alıyor. Gönüllüler, arayan diyabetli bireylere pandemi süreci ile ilgili merak ettikleri her konuda bilgi veriyor. Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, destek hattının oluşturulma süreci ile gelen talepleri Milliyet’e anlattı:

‘Evlerinizden çıkmayın’

“Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 12 milyon civarında diyabetli var, bunun 8 milyona yakını ilaç kullanıyor. Koronavirüs salgınından sonra özellikle toplumdaki risk grupları belirlendiğinde diyabet hastaları ön sıralarda bulunuyor. Diyabet yönetimi kötü olduğu zaman vücudun savunma sistemi düşüyor ve damar sisteminde hasar yapıyor. Bu da virüs enfeksiyonunun daha kötü ve ağır gitmesine sebep oluyor. Diyabetliler bu yüzden mutlaka evlerinden çıkmamalı. Durum böyle olunca diyabet hastalarının önemli bir bölümü salgın endişesiyle hastaneye gitmiyor. Ama gün içerisinde sorunları oluyor. Şekerleri yükseliyor, düşüyor. Evde spor egzersizini yürütemiyorlar. Biz de 60’ın üzerinde öğretim üyesi ile ‘Pandemi Diyabet Destek Grubu’nu kurduk. Diyabet hastaları, telefon hatlarından veya sosyal medyadan ulaştığı uzmanlarımıza evde karşılaştığı sorunları anlatıyor.

Her diyabetlinin riski de aynı değil. Çok yüksek riskli gruptaki diyabetliler, birden fazla organ hasarı olan kan-şeker ortalaması yüzde 9’un üzerinde olanlar ve diyabet süresi 20 yılın üzerinde olan hastaları kapsıyor. Organ hasarı olmayan ama diyabet süresi 10-20 yıl arası olan ve kan şeker ayarı yüzde 7-9 arasında olan grup orta derecede riskli.”