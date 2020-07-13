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13.07.2020 - 20:26 | | DHA

'Size hediye getirdim' diye bağırdı! Eşim corona virüslü...

Bolu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, işini halledemeyince "Eşim corona virüslü size de corona virüs hediye getirdim" diye bağırdı. Bu kişi gözaltına alınırken, bina yaklaşık 3 saat boyunca vatandaş girişine kapatıldı.

Olay, 15.00 sıralarında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, bazı işleri için Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. İşini halledemeyen ve istediği belgeyi alamayan kişi, bir anda, "Eşim koronavirüslü size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırmaya başladı. Bu kişiyi duyan müdürlüktekiler ve çalışanlar paniğe kapıldı.

Size hediye getirdim diye bağırdı Eşim corona virüslü...

İsmi açıklanmayan kişi, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, koronavirüs testi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Paniğe yol açan kişinin, eşinin koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Ayrıca bina da kısa sürede boşaltıldı. Binanın bütün camları açılarak, içeride yaklaşık 3 saat boyunca dezenfekte çalışması yapıldı. Nüfus Müdürlüğü personeli de çalışmaların bitmesini dışarıda bekledi. Çalışmalar bitince, personel yeniden binaya girip işine devam etti.

Size hediye getirdim diye bağırdı Eşim corona virüslü...

 

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (14 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan Türkiye'nin günlük coronavirüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu. Son 24 saatte 1049 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 196 bin 720 oldu.
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