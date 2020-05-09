MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sızma girişiminde yakalanan teröristler, vücutlarına alüminyum folyo sarmış!
ABONE OL
09.05.2020 - 11:04 | | DHA

Sızma girişiminde yakalanan teröristler, vücutlarına alüminyum folyo sarmış!

Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'a, Türk askerine saldırı düzenlemek için sızmaya çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı. Teröristlerin termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardığı görüldü.

Sızma girişiminde yakalanan teröristler, vücutlarına alüminyum folyo sarmış!

Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn'da görevli Türk askerine yönelik saldırı planlayan PKK/YPG’li 2 terörist, havanın kararmasını bekleyip, bölgeye sızmaya çalıştı. Nöbet tutan askerler tarafından fark edilen teröristler, anında yakalandı. Termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardıkları görülen teröristler ile birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristler sorgularında, Türk askerine yönelik eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.

Esenyurt'ta kaçak maske üreten iş yerine baskınEsenyurt'ta bir işyerine yapılan operasyonda kaçak olarak üretilen yaklaşık 100 bin cerrahi maske ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Corona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Son dakika! Corona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Surivor'da Yasin diskalifiye mi oldu?

Surivor'da Yasin diskalifiye mi oldu?

Sıradaki Haber