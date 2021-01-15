Şizofreni hastası ev ve iş yerlerinin camlarını kırdı

Olay, Zoguldak Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu belirtilen F.D., evlerinin karşısındaki 4 katlı binanın camlarını kırdı. F.D. (34),, daha sonra ise mahalle bakkalının camlarını kırdı. Bakkalın üst katındaki evlere de taş ve şişe atarak zarar veren F.D., polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen F.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anı ise binada yaşayan kadın tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kadının görüntüyü çektiği sırada, "Şu anda evimizi taşlıyorlar. Sabah sabah başımıza gelene bak. Her gün böyle bu" diyerek tepkisini dile getirdiği duyuldu.



Bakkal dükkanının sahibi Recep Erdoğan, maddi zarara uğradığını belirterek, "Sabah saatleriydi. Gelen ekmekleri dolaba diziyordum. Birden taşlar yağmaya başladı. Ben içeriye doğru girdim. Duvarın arkasına saklandım" dedi.