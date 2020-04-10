Skoda Karoq özellikleri nelerdir? Fiyatı ne kadar?

Skoda Karaq özellikleri nelerdir? Fiyatı ne kadar? Survivor'da bugün iki yarışmacıya Skoda Karaq ödülü verilecek. Bu nedenle izleyicler araba hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. İşte detaylar...

SKODA KAROQ ÖZELLİKLERİ

TASARIM İÇ/DIŞ

233 bin ila 265 bin lira arasında değişen Karoq’un arka tarafında, gövdelerin yanına doğru uzanan c şeklindeki farlar dinamik bir görünüm sağlarken, aracın içerisine geçtiğinizde de, 10 farklı iç mekan aydınlatmasından birini seçerek, istenilen ambiyansı oluşturabilir. Yeni Karoq'da iki parçadan oluşan açılabilir panoramik cam tavanı, ısı ve ışık iletimini azaltan renkli camları ile iç mekandaki optimum iklim oluşturmak mümkün.

MOTOR/PERFORMANS

Skoda Karoq, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle maksimum performans ve yakıt tasarrufu sunuyor.

İlki 1.0 TSi 115 PS 175 nm tork güç üreten benzinli motor. Bu motorla araç, 0-100 km/s hızlanmasını 10.6 saniyede tamamlayıp 187 km/s hıza ulaşabiliyor ve ortalama da 5.2 litrelik yakıt tüketiyor. 1.5 TSi 150 PS 250 nm tork güç üreten seçeneği ise 0-100 km/s hızlanması 8.4 saniye sürüyor ve 204 km/s son hıza ulaşabiliyor.

Bir diğer seçenek ise 1.6 TDi 115 PS 250 nm tork güç üreten baz dizel motor. Bu motorla 0-100 km/s hızlanmasını 10.7 saniyede tamamlayan Karoq, 188 km/s son hıza ulaşabiliyor. Ortalama da ise 4.5 litrelik yakıt tüketim değeri ile kullanıcısına ekonomik tasarruf sağlıyor.

STANDARTLAR/OPSİYONLAR

Güvenlik, bilgi ve eğlence sistemleri ve teknolojik özellikleri ile Yeni Skoda Karoq ile yolculuklarınız daha güveli ve keyifli olacak. Skoda Karoq’un multimedya ekranını dilediğinizde telefonunuza çevirebilir, istediğiniz müzikleri dinleyip, telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Skoda Connect bağlantı uygulaması ile çevrim içi gezinme, bilgi hizmetleri ve seçilen araç işlevlerine akıllı telefonunuz ile uzaktan ulaşabilirsiniz.

Karoq’ta bulunan sürücü destek ve güvenlik özellikleri:

Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı, Kör Nokta Tespit Sistemi, Geri Manevra Uyarı Asistanı, Sıkışık Trafik Asistanı, Adaptif Hız Sabitleme, Hava Yastıkları, Yorgunluk Tespit Sistemi, Yolcu Koruma Asistanı.