‘Skuter’ şeridi tartışması

Başta adı ve tanımı olmak üzere scooter’ların trafikte hangi şeridi kullanacakları da masaya yatırıldı. Trafik Kanunu’ndaki “Bisiklet Yolu” tanımı genişletilerek elektrikli scooter’ların bisiklet yolunu kullanmaları öngörüldü. Trafik Kanunu’na ilk kez girecek scooter tanımı ise “Elektrikli skuter (e-skuter): Hızı en fazla 25 km/saate ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlardır” şeklinde yapıldı.

Bisiklet karşılaştırması



CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan komisyon görüşmelerinde, “Ayrı bir tanım getiriyorsak skuter-elektrikli skuter yapıyorsak, bisiklet-elektrikli bisiklet yolunun tanımını yaparken, bisiklet-elektrikli bisiklet, skuter-elektrikli skuter olarak yazılması gerekir. Skuter olmayan skuterler de var. Yani onlar bisiklet yolunu kullanamayacak mesela. Dolayısıyla burada çelişki var” itirazında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkan Yardımcısı Ümit Mutlu ise bu itiraza, “Kanunda elektrikli bisikletlerin, bisiklet sınıfına dâhil olduğu için ayrıca elektrikli bisiklet olarak ifade edilmesine gerek olmadığını düşünüyoruz” karşılığını verdi. Murat Bakan “Elektrikli olmayan ‘scooter’ dâhil mi bisiklet yoluna? Yani elektrikli ‘scooter’ı ayırıyoruz ya, bir Karayolları Trafik Kanunu’nda ‘scooter’ tanımı var mı?” diye sordu. Mutlu bu soruya “Karayolları Trafik Kanunu’nda ‘scooter’ tanımı yok” karşılığını verdi.



Fotoğraf: Mustafa İstemi