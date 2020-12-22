SMO’dan Ayn İsa’ya operasyon

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye’nin Ayn İsa ilçesinden geçen stratejik M4 karayolunu ele geçirmek için, saldırılarını artırdı.

Barış Pınarı Harekâtı ile Resulayn ve Tel Abyad’ı kontrol altına alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli SMO, son günlerde sızma girişimlerinin yoğunlaştığı, terör örgütü DSG/YPG’nin denetiminde bulunan Rakka’nın kuzeyindeki stratejik Ayn İsa ilçesine saldırılarını artırdı. YPG gruplarına karşı geçen hafta başlatılan operasyonun Ayn İsa’nın kuzeyinde, ilçenin girişinde etkili olduğu, çatışmaların Mişrefiye köyünde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Örgüte darbe

Yerel kaynaklar, SMO’nun, 14 noktada örgüt hedeflerini yoğun ateş altına aldığını bildirdi. Çatışmalar YPG’nin de karşılık vermesi üzerine şiddetlenirken, örgütün diğer bölgelerden takviye güç sevk ettiği öğrenildi. TSK da bölgedeki önlemleri artırdı. Operasyonda, M4 karayolu ele geçirilerek, YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzey ve doğusu arasındaki bağlantısının kesilmesi amaçlanıyor. M4 karayolu üzerinde bulunan Ayn İsa; Kamışlı, Ayn el Arap (Kobani) ve Menbiç’i birbirine bağlayan kavşak konumunda. SMO gruplarının Haseke’nin, Tel Temir ve Zirgan çevresine, sevkiyatı da dikkat çekiyor. SMO, iki ilçe sınırlarına ağır silah konuşlandırıp, mevziler kazmaya başladı.

Rusya’dan YPG’ye baskı

Kısa süre önce Rusya, Suriye rejimi, YPG arasında yapılan 3’lü anlaşma doğrultusunda, Ayn İsa ve çevresine kontrol noktaları oluşturulmuştu. Ancak Rusya, geçtiğimiz hafta ilçenin askeri ve siyasi yönetiminin Esad’a teslim edilmesi için YPG’ye baskı uyguladı. Teslim edilmemesi halinde SMO’nun operasyonlarına karşı müdahale edilmeyeceği mesajının verildiği görüşmelerde YPG ise, teklifi kabul etmediğini, Ayn İsa’da savaşacağını açıkladı. Öte yandan, Afrin’in Şerava ve Şera’ya bağlı köylerinde YPG gruplarının yığınak yapması üzerine, örgütün kontrol noktaları ve mevzileri ateş altına alındı.