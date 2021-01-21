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21.01.2021 - 15:04 | | İHA

Soba faciası! Bir aile yok oldu

Şanlıurfa’da 2 katlı bir evin giriş katında Suriye uyruklu biri çocuk 3 kişilik aile, sobadan sızan gazından zehirlenen hayatını kaybetti.

Soba faciası! Bir aile yok oldu

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 2 katlı bir evin giriş katında yaşayan Suriye uyruklu 3 kişilik aile, gece sobaya kömür attıktan sonra uyudu. Öğle saatlerinde aileye ulaşamayan yakınları, evlerine gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açtıklarında Suriye uyruklu Dünya El Saavi (10), Saye El Feyyet (65) ve Ahmet El Canot (75) isimli şahısların cesediyle karşılaştı.

Eve çağrılan sağlık ekipleri, şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Soba faciası Bir aile yok oldu

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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