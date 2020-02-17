17.02.2020 - 17:06 | | AA
Sobadan sÄ±zan gazdan etkilenen karÄ± koca hayatÄ±nÄ± kaybetti!
Burdur'da sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan etkilenen karÄ± koca hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Oto boyacÄ±sÄ± Mesut Kelleci'nin (50) sabah iÅŸe gelmediÄŸini fark eden arkadaÅŸlarÄ±, kendisine ulaÅŸamayÄ±nca durumu yakÄ±nlarÄ±na bildirdi.
Konak Mahallesi UÄŸuz Sokak'taki bir apartmanÄ±n giriÅŸ katÄ±ndaki dairedeÂ oturan anne babalarÄ±na bakmaya giden kÄ±zÄ±yla damadÄ±, Mesut ve eÅŸi GÃ¼lÅŸen Kelleci'yi (44) hareketsiz buldu.
Ã‡aÄŸrÄ±lan 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sÄ±zan karbonmonoksitÂ gazÄ±ndan zehirlenen Ã§ifttin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi.
Kelleci Ã§iftinin cenazeleri, polis ekiplerinin incelemesinin ardÄ±ndanÂBurdur Devlet Hastanesinin morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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