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17.02.2020 - 17:06 | | AA

Sobadan sÄ±zan gazdan etkilenen karÄ± koca hayatÄ±nÄ± kaybetti!

Burdur'da sobadan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan etkilenen karÄ± koca hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Sobadan sÄ±zan gazdan etkilenen karÄ± koca hayatÄ±nÄ± kaybetti!

Oto boyacÄ±sÄ± Mesut Kelleci'nin (50) sabah iÅŸe gelmediÄŸini fark eden arkadaÅŸlarÄ±, kendisine ulaÅŸamayÄ±nca durumu yakÄ±nlarÄ±na bildirdi.

Konak Mahallesi UÄŸuz Sokak'taki bir apartmanÄ±n giriÅŸ katÄ±ndaki dairedeÂ  oturan anne babalarÄ±na bakmaya giden kÄ±zÄ±yla damadÄ±, Mesut ve eÅŸi GÃ¼lÅŸen Kelleci'yi (44) hareketsiz buldu.

Sobadan sÄ±zan gazdan etkilenen karÄ± koca hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ã‡aÄŸrÄ±lan 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sÄ±zan karbonmonoksitÂ  gazÄ±ndan zehirlenen Ã§ifttin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi.

Kelleci Ã§iftinin cenazeleri, polis ekiplerinin incelemesinin ardÄ±ndanÂBurdur Devlet Hastanesinin morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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Pakistan'da kanlÄ± saldÄ±rÄ±Pakistan'Ä±n Ketta kentinde polis aracÄ±nÄ± hedef alan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ikisi polis en az 10 kiÅŸi öldü, 35 yaralÄ± var.
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