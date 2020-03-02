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02.03.2020 - 13:50 | | DHA

Sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü!

Zonguldak’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ercan Nas (52), yaşamını yitirdi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü!

Zonguldak'a bağlı Eceler köyünde yalnız yaşayan Ercan Nas'tan bir süre haber alamayan yakınları evine gitti. İçeri giren yakınları, Ercan Nas'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nas'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Evde yapılan incelemede, Nas'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirildi. Eceler Köyü Muhtarı Fevzi Gözpınar, Nas'tan haber alamayınca yakınlarının evine gittiğini ve cesediyle karşılaştığını anlatarak, "İlk belirlemelere göre soba zehirlenmesi. Kesin ölüm nedeni otopside netlik kazanacak" dedi.

Ercan Nas'ın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nas'ın kesin ölüm nedeninin otopsi raporunda ortaya çıkacağı bildirildi.

 

 

 

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