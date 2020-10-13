MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sobadan zehirlenen 7 tarım işçisi, hastaneye kaldırıldı
ABONE OL
13.10.2020 - 10:59 | | DHA

Sobadan zehirlenen 7 tarım işçisi, hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 mevsimlik tarım işçisi, hastanede tedaviye alındı.

Sobadan zehirlenen 7 tarım işçisi, hastaneye kaldırıldı

İlçeye bağlı Eşelik Mahallesi'nde, çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi ve akraba 7 kişi, kömür sobasını yakıp, uykuya daldı. Gece saatlerinde Halil Yeşil ile Şemsi Yeşil mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle uyanıp, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine çadıra gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde çadırda kalan Halil (60), Şemsi (40), Mustafa (9), Fatma (16), Mehmet (13), Nadir (24) ve Şafak Yeşil'in (15), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 7 kişi tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Minik Ayşenur gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyorMalatya'da göz çevresinde şekil bozukluğu yüzünden göz kapakları kapanmayan 4 yaşındaki Ayşenur Yavuz, diğer çocuklar gibi gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? 13 Ekim koronavirüs tablosu belli oldu mu?

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? 13 Ekim koronavirüs tablosu belli oldu mu?

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Akılalmaz olay! Pizzanın içinden jilet çıktı...

Akılalmaz olay! Pizzanın içinden jilet çıktı...

Sıradaki Haber