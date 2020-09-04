MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şoförden ilginç savunma: Yolcular kendilerini saysın
ABONE OL
04.09.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Şoförden ilginç savunma: Yolcular kendilerini saysın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul’un çeşitli ilçelerinde toplu taşıma araçlarını denetledi.

Şoförden ilginç savunma: Yolcular kendilerini saysın
GÖKHAN KAM İstanbul

Minibüs ve otobüslerden kapasitelerinin 3 katı oranında fazla yolcu çıktı. Sürücülere para cezası kesen ekiplerin Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda durdurulan 5 kişilik bir hafif ticari araçtan 10 kişi çıktı. Avcılar-Esenyurt seferini yapan Özel Halk Otobüsü’nü denetleyen ekipler, ayaktaki yolcuları indirerek tek tek saydı. Kapasitesinin 3’te 1’i kadar yolcu alması gereken otobüste fazladan 30 yolcu çıktı. Otobüsün sürücüsü İsmail Telli, “Yolculara binerken tek tek kendilerini saymalarını söyledim” diye kendini savundu. Avcılar Firuzköy Bulvarı’nda yapılan denetimlerde ise durum farklı değildi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 14 kişiden fazla yolcu taşıması yasak olan minibüslerin birinde ayakta fazladan 15 yolcu tespit edildi. Maltepe, Bağdat Caddesi’nde de bir minibüsten 29 yolcu çıktı.

İzmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde gorona virüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen İzmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'teki dev operasyonda gözaltı sayısı 27 oldu

Gaziantep'teki dev operasyonda gözaltı sayısı 27 oldu

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Son dakika... Akdeniz açıklarında deprem

Son dakika... Akdeniz açıklarında deprem

Sıradaki Haber