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11.02.2020 - 08:50 |

ŞOK 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 12-18 Şubat tarihleri arasında ŞOK mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesinde bu hafta kuru bakliyattan Turşuya, Çikolatadan makyaj malzemelerine kadar onlarca indirimli ürünler yer alıyor. ŞOK mağazalarında 25 lira ve üzeri alışverişe 225 gr İkbal sucuk 11 TL 500 gr Ofçay 12 TL'ye satılacak. İşte 12-18 Şubat tarihleri arasında ŞOK mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...

ŞOK 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK mağazalarında hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı katalog yayımlanıyor. Yayımlanan kataloglar ile sürekli olarak ŞOK mağazalarında satışa sunulmayan ürünler ŞOK mağazalarında aktüel ürünler aracılığı ile satışa sunuluyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Makyaj malzemelerinde Tuvalet Kağıdına, Elektrikli Su Isıtıcısından Aspiratör'e kadar birçok indirimli ürün yer alıyor. Döküm Tencere, Dilsiz Uşak, Döküm Tava, Çelik Köfte tepsisi, Siyah Metal Kavnozlar, Su Bardakları Erkek Gömlek ve Reçellik ve Çerezlik çeşitleri ŞOK mağazalarında bu hafta satışa sunuluyor. İşte ŞOK mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesi...

ŞOK 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var

ŞOK 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var

ŞOK 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var

ŞOK 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var

 

 

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