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04.02.2020 - 12:05 |

2020 ŞOK çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - ŞOK market kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

ŞOK market Türkiye'nin en büyük gıda perakendecileri arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından en çok araştırılan market zincirleri arasında yer alan ŞOK marketin mesai saatlerini sıklıkla araştırıyor. Peki ŞOK market sabah saat kaçta mesaiye başlıyor. ŞOK market saat kaçta kapanıyor?

2020 ŞOK çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - ŞOK market kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

2020 ŞOK market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'de yer alan gıda perakende şirketleri arasında yer alan ŞOK marketler zinciri özellikle büyükşehirlerde her ilçede sıklıkla bulunması yaygın mağaza ağı nedeniyle vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki ŞOK market mesaiye saat kaçta başlıyor? ŞOK market çalışma saatleri nelerdir?

ŞOK MARKET 2020 ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. ŞOK alışveriş marketleri öğle arası vermemektedir. Sadece cuma günleri cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.

1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 13 mağaza açarak faaliyetine başladı.. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291 , 2005 yılında 311 , 2009 yılında 980 , 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır.

2011’in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi.

Şirket 2015 yılı itibarı ile tekrar büyüme kararı alarak , 30 Aralık 2016 tarihli verilere göre 4.000 şube sayısına ulaşmıştır..

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
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