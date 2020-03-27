ŞOK 28 Mart aktüel ürünler kataloğu! ŞOK Market aktüel kataloğunda bu hafta sonu neler var?

ŞOK Market hafta içi ve hafta sonu olmak üzere tüketicilere iki ayrı katalog içerisinde çeşitli avantajlar sunmaktadır. 28-31 Mart 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK Market aktüel kataloğunda 25 TL ve üzeri alışverişlerde İçim tost peyniri 21 TL yerine 14 TL'den satışa sunulacak. İşte 28-31 Mart 2020 ŞOK aktüel kataloğu ürünler listesi...

Alpina Aspiratör 109 TL

Kiwi Blender Seti 119 TL

Çelik Derin Tencere 69,90 TL

Paşabahçe Mantar Tıpalı Sürahi 19,95 TL

Paşabahçe Pipetli Kavanoz Bardak 5,99 TL

Paşabahçe Habitat Kase Seti 6'lı 19,95 TL

Paşabahçe Habitat Servis Kasesi 12,95 TL

Fresh Box Saklama Kabı 1,6 Litre 4,99 TL

Fresh Box Saklama Kabı 3,5 Litre 9,99 TL

Keramika Deniz Çerezlik 3,99 TL

Barbie Prenses Bebek 29,95 TL

Yer Karosu 29,95 TL

1000 Parça Puzzle 16,95 TL

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU