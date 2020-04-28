28.04.2020 - 13:08 |
Şok aktüel 29 Nisan kataloğu! Şok Market çalışma saatleri! Bu hafta 29 Nisan-5 Mayıs aktüel kataloğunda neler var?
Şok Market aktüel kataloğu yayımlandı. Şok Market hafta içi ve sonu aktüel katalogları ile tüketicilere çeşitli fırsatlar sunuyor. Şok Market'te bu hafta atıştırmalıklardan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe avantaj bulunuyor. İşte 29 Nisan Şok Market aktüel kataloğu...
Şok Market yurdun dört bir tarafında market zincirleri ile hizmet veriyor. Aynı zamanda Şok, aktüel katalogları ile de çeşitli avantajlar sunuyor. Bu haftanın Şok Market aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. Şok Market'in çalışma saatleri ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Şok Market çalışma saatleri nedir? İşte 29 Nisan Şok Market aktüel kataloğu...
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK Market 09:00- 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Corona virüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendiCorona virüs ile mücadelenin başında gelen hastanelerden İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde her gün ortalama 500’ün üzerinde test yapılıyor. Bazı günler bu rakam binin üzerinde oluyor. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Temel Bilimler binasında Mikrobiyoloji Laboratuvarında her gün yüzlerce PCR testi yapılıyor. Corona virüs şüphesiyle hastaneye gelen hastalar önce Covid-19 Müşahede Merkezine gidiyor orada negatif basınçlı kabinde hastaların burnundan ve ağzından numuneler alınıyor. Alınan örnekler büyük bir titizlikle Mikrobiyoloji Laboratuvarına götürülüyor ve saatler içerisinde yerli test kitleri sayesinde sonuçlar belli oluyor.