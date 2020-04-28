Şok aktüel 29 Nisan kataloğu! Şok Market çalışma saatleri! Bu hafta 29 Nisan-5 Mayıs aktüel kataloğunda neler var?

Şok Market yurdun dört bir tarafında market zincirleri ile hizmet veriyor. Aynı zamanda Şok, aktüel katalogları ile de çeşitli avantajlar sunuyor. Bu haftanın Şok Market aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. Şok Market'in çalışma saatleri ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Şok Market çalışma saatleri nedir? İşte 29 Nisan Şok Market aktüel kataloğu...

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market 09:00- 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.















