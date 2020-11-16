16.11.2020 - 20:17 |
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! Rampage Monitör, Klavye, Kulaklık, Oyuncu koltuğu...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 18 Kasım'dan itibaren ŞOK mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda oyunseverlerin yakından takip ettiği monitör, klavye, Kulaklık ve Oyuncu koltuğu gibi ürünler mağazalarda satışa sunulacak. Rampage marka ürünler 18 Kasım Çarşamba gününden itibaren mağazalarda uygun fiyatı ile yer alacak. İşte aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı ve fiyatları...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Çarşamba gününden Salı gününe kadar satışta olacak ürünlerin yayımlandığı aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Rampage marka monitör, Klavye, Kulaklık, Mouse ve Oyuncu koltuğu gibi ürünler mağazalarda satışa sunulacak. Oyunseverlerin yakından takip ettiği ürünler 18 Kasım Çarşamba günü mağazalarda satışta olacak. İşte ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı...
ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM KATALOĞU
İpek böceğinin mucizevi dönüşümüEskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar köyündeki Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tesislerinde canlandırılan ipek böceği yumurtalarının 45 günlük dönüşümü, kayıt altına alınarak basın mensuplarıyla paylaşıldı.Yumurtaların üreticilere tesliminden koza yapımına kadar geçen sürenin kaydedildiği görüntülerde, ipek böceğinin dönüşümü gözleniyor.