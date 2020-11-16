ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! Rampage Monitör, Klavye, Kulaklık, Oyuncu koltuğu...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Çarşamba gününden Salı gününe kadar satışta olacak ürünlerin yayımlandığı aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Rampage marka monitör, Klavye, Kulaklık, Mouse ve Oyuncu koltuğu gibi ürünler mağazalarda satışa sunulacak. Oyunseverlerin yakından takip ettiği ürünler 18 Kasım Çarşamba günü mağazalarda satışta olacak. İşte ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tamamı...

ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM KATALOĞU