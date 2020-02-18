18.02.2020 - 09:54 |
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 19-25 Şubat ŞOK indirimli ürünler kataloğu
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın fırsatları ve hafta sonu fırsatları olmak üzere iki ayrı kataloğun yayımlandığı ŞOK aktüel ürünler kataloğu yarın ŞOK mağazalarında satışa sunulacak. Bu hafta satışa sunulacak olan ürünler listesinde Su arıtma Cihazı, Led Ampul, Çocuk yağmurluk, Kamyon seti, Oyuncak Meyve kesme tahtası, İlk Yaş çıngıraklı yumuşak top, Bul-Tak Kaplumbağa, Duvar Rafı, Kızılderili Yatağı, Çocuk Kitaplığı, Tekerlekli Çocuk oyuncak kutusu, İlk Yaş Aktivite Masası, Mama Sandalyesi gibi birçok ürün yer alıyor.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 19-25 Şubat tarihleri arasında ŞOK mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde yeni bebek sahibi olan veya bebek sahibi olacak olan anne ve babaları sevindirecek indirimli ürünler yer alıyor. ŞOK mağazalarında yarından itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda çocuk odası için tüm araç gereçler, yeni doğan bebekler için mama sandalyesinden 1. yaş aktivite oyun setlerine kadar farklı ürün seçenekleri yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra Bebek Bezi, Ped, Bulaşık Makinesi Tableti ve Çamaşır Suyu için indirimli ürün seçenekleri de bu hafta yayımlanan katalog'da yer alıyor.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dev opersayon başladıİzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.