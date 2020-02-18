ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 19-25 Şubat ŞOK indirimli ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 19-25 Şubat tarihleri arasında ŞOK mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde yeni bebek sahibi olan veya bebek sahibi olacak olan anne ve babaları sevindirecek indirimli ürünler yer alıyor. ŞOK mağazalarında yarından itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda çocuk odası için tüm araç gereçler, yeni doğan bebekler için mama sandalyesinden 1. yaş aktivite oyun setlerine kadar farklı ürün seçenekleri yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra Bebek Bezi, Ped, Bulaşık Makinesi Tableti ve Çamaşır Suyu için indirimli ürün seçenekleri de bu hafta yayımlanan katalog'da yer alıyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU