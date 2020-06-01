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01.06.2020 - 10:01 | | İHA

Şok eden görüntü! Giysi toplama kutusunu soydular

Adana’da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetler, atık kağıt toplayıcısı çocuklar tarafından çalındı.

Şok eden görüntü! Giysi toplama kutusunu soydular

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Belediyesi, Toros Mahallesi 78026 Sokağa maddi durumu iyi olmayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için giysi toplama kutusu yerleştirdi. Yardımsever vatandaşlar ise bu kutuya kullanmadıkları giyilecek durumdaki kıyafetlerini bırakıyor belediye ise bunu muhtaç vatandaşlara dağıtıyordu.

Atık kağıt toplayan bir kişi ise kutunun kapısını açıp içindeki giysileri el arabasına koymaya başladı. Bu durumu gören bir vatandaş ise hırsızlık anını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip polisi aradı.

Bu arada atık kağıt toplayıcıları giysileri aldıktan sonra gözden kayboldu.

Görgü tanığı Murat Karabuluter (39) fakir insanlar için toplanan kıyafetlerin bile çalınmasının çok üzücü olduğunu, hırsızların iyi kıyafetleri seçip kötüleri de bıraktığını söyledi.

Mardin'de PKK ve işbirlikçilerine şafak operasyonuMardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapan-1 operasyonu kapsamında sözde Ömeryan, Bagok ve Gaprıha/Stawre kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken milis ve isbirlikçilerine yönelik istihbari çalışmalar sonucu teknik ve fiziki takibe alınan PKK terör örgütüne yardım yataklık yaparak Suriye'den kurye aracılığı ile gelen silah ve mühimmatı teslim alan ve Derik Çataltepe Mahallesi'nde gizleyen 10 şahsın evine şafak vakti operasyon düzenlendi.
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